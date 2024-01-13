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Все начнется сегодня: Сбербанк обрадовал пенсионеров, получающих выплаты на карту «Мир»

Все начнется сегодня: Сбербанк обрадовал пенсионеров, получающих выплаты на карту «Мир»

Начало нового года ознаменовалось хорошими новостями для российских пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на банковские карты «Мир» - Сбербанк анонсировал запуск новой бесплатной услуги, которая сделает процесс получения пенсии более удобным и безопасным для пожилых граждан.

В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция перехода пенсионеров с получения пенсий на почте на банковские карты. Однако многие представители старшего поколения по-прежнему предпочитают традиционный способ, несмотря на все преимущества современных пластиковых карт. Именно этим людям и адресован новый бесплатный сервис от Сбербанка, цель которого - помочь пожилым россиянам освоить удобства использования банковских карт.

Главным достоинством получения пенсии на карту является экономия времени и сил, ведь это избавляет от необходимости совершать лишние походы и стоять в очередях - что особенно важно для пожилых людей. Однако в связи с ростом различных видов мошенничества, связанных с денежными средствами на картах, Сбербанк планирует проводить специальные обучающие лекции для пенсионеров.

На этих бесплатных семинарах пожилым людям разъяснят все плюсы использования банковских карт, а также расскажут, как обезопасить свои денежные средства от мошенников. Подобные образовательные мероприятия уже стартовали в ряде регионов страны, а теперь они будут доступны пенсионерам во всех уголках России.

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Автор: Семен Подгорный
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