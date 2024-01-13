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Три доплаты к пенсии уже в январе: пенсионеры удивились неожиданным решением

Три доплаты к пенсии уже в январе: пенсионеры удивились неожиданным решением

Граждане пенсионного возраста готовятся к приятным сюрпризам в начале года - помимо привычных пенсионных выплат пенсионеры по всей стране получат сразу три дополнительных пособия. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам. По его словам, данные выплаты будут распределены между различными категориями пожилых людей.

Особенно обрадуются этой новости те, кто недавно завершил трудовую деятельность и ушел на заслуженный отдых. Как отметил специалист, пенсионеры, официально вышедшие на пенсию в ноябре, начнут получать дополнительные средства уже в следующем месяце. Раньше им приходилось ждать этого несколько месяцев, но благодаря нововведениям срок сократился вдвое. Теперь пенсионный фонд получает данные об увольнениях уже на следующий день, что позволяет оперативно оформлять выплаты.

Кроме новоиспеченных пенсионеров, дополнительную материальную поддержку смогут получить и другие категории пожилых граждан, о чем непременно будет сообщено. Подобные изменения в системе пенсионного обеспечения призваны облегчить положение старшего поколения и сделать их финансовое благосостояние более стабильным.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры пенсии
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