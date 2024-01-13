Гузель Галимова рассказала о самом странном авиарейсе в своей жизни

Дочь известного башкирского певца и блогер Гузель Галимова поделилась историей о самом необычном авиаперелете в Башкирию, который ей довелось пережить. Об этом она поделилась на своей личной страничке в соцсетях. Дело в том, что многие пассажиры летели транзитом через Уфу в Махачкалу, и для большинства из них это был первый опыт авиаперелета в жизни.

«Короче говоря, теперь у меня появилось много новых друзей», — иронично отметила она. «Терпению, вежливости и профессионализму бортпроводников можно только позавидовать. Они просто невозмутимы», — добавила блогерша.

По словам Галимовой, они вставали со своих мест во время взлета и посадки самолета, а вместо туалета пытались пройти в кабину пилотов.

По ее словам, в полете были и трогательные моменты. Одна из пассажирок летела с детьми, и Галимова помогала ей присматривать за малышами, что доставило ей удовольствие. Уроженка Уфы пояснила, что сама часто путешествовала одна с двумя детьми и понимает, насколько это непросто.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Телеграм-канал @guzelgalimova1