В Башкирии придет аномально теплая погода

В Башкирию на предстоящей неделе придет необычно теплая для января погода. Как сообщили метеорологи российского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается значительное потепление.

Резкая смена погоды произойдет уже во вторник, 16 января. Столбики термометров в дневные часы покажут значения до -7 градусов, прогнозируются обильные осадки. В понедельник днем столбик термометра еще будет показывать -15 градусов.

В среду, 17 января, ночью температура воздуха составит до -9 градусов, а днем прогреется до -4. В четверг, 18 января, дневная температура опустится до -10 градусов, ожидается солнечная погода.

В ночь на Крещением, 19 января, похолодает до -15 градусов, а днем воздух прогреется лишь до -7 градусов, пройдет снегопад.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в январе в регионе в среднем составляет -14…-16 градусов, абсолютный минимум составлял до -50… -52 градусов.

Автор: Семен Подгорный