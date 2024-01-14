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Переводы будут запрещены: всех россиян, хранящих деньги на карте, ждет нововведение

Переводы будут запрещены: всех россиян, хранящих деньги на карте, ждет нововведение

Банковская сфера России активно модернизируется и внедряет инновационные финансовые инструменты. Одним из таких нововведений стало появление возможности осуществлять денежные переводы между счетами клиентов через популярную соцсеть «ВКонтакте».

По словам финансового эксперта Валерия Попова, эту услугу уже начали предлагать некоторые крупные банки, например «Альфа-Банк». Другие кредитные организации пока только изучают возможность внедрения подобной системы переводов для своих клиентов.

Главным условием осуществления таких онлайн-переводов является обязательное подтверждение регистрации пользователя в социальной сети. Без прохождения процедуры подтверждения личности любые денежные транзакции будут категорически запрещены банком. Это нововведение начало действовать уже с 12 января текущего года.

По мнению Попова, данная система переводов через соцсети существенно упростит процесс денежных транзакций для многих россиян. Вместе с тем, обязательная верификация личности поможет снизить риски мошенничества и отмывания преступных доходов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
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