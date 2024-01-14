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Врач рассказал, какие препараты могут спровоцировать шум в ушах и инсульт: они есть в каждой аптечке

Врач рассказал, какие препараты могут спровоцировать шум в ушах и инсульт: они есть в каждой аптечке

Врач предупредил о рисках приема некоторых лекарственных препаратов, которые часто используются в домашних аптечках.

По его словам, многие люди принимают эти лекарства без назначения врача, что может привести к нежелательным последствиям.

В частности, врач отметил, что аспирин нельзя давать детям, так как это может вызвать летальный исход. У взрослых аспирин может спровоцировать такие побочные эффекты, как шум в ушах, желудочно-кишечные кровотечения и кровоизлияния в мозг.

Также врач предостерег от бесконтрольного приема обезболивающих препаратов, которые при длительном использовании могут привести к повышению давления, инфаркту миокарда и инсульту.

В целом специалист настоятельно рекомендовал перед приемом любых лекарств, даже тех, что продаются без рецепта, обязательно проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать нежелательных последствий и подобрать наиболее безопасный и эффективный препарат.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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