В Башкирии простились с участником СВО Алмазом Ахтаровым

В Башкирии простились с Алмазом Ахтаровым, пожертвовавшим жизнью ради Родины в ходе специальной военной операции. Об этом печальном известии рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов в своих социальных сетях.

Руководитель района выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Этот мужественный парень не смог остаться в стороне в трудный для Родины период и заключил военный контракт. Служил в должности старшего оператора противотанкового управляемого ракетного комплекса.

«Мы никогда не предадим забвению наших ребят, отдавших жизнь ради того, чтобы мы могли мирно жить и трудиться под ясным небом. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Покойся с миром, Герой!», — написал Марс Кашапов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети