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Пенсионный возраст повышается в 2024: россияне в ужасе от предстоящих изменений

Пенсионный возраст повышается в 2024: россияне в ужасе от предстоящих изменений

Повышение пенсионного возраста в 2024 году вызвало возмущение среди россиян. Согласно недавнему заявлению Соцфонда РФ, с 2024 года пенсионный возраст для женщин увеличится до 58 лет, а для мужчин - до 63 лет. Это решение встревожило миллионы российских граждан.

Кроме того, были ужесточены требования для получения страховой пенсии. Теперь для ее назначения необходим трудовой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент в размере 28,2. Возможность досрочного выхода на пенсию сохраняется только для граждан с большим трудовым стажем: женщины, проработавшие не менее 37 лет, и мужчины, проработавшие не менее 42 лет, смогут выйти на заслуженный отдых на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 55 и 60 лет соответственно.

Тем не менее, предусмотрены некоторые исключения из новых жестких правил. Граждане предпенсионного возраста по-прежнему имеют право на досрочную пенсию в случае невозможности трудоустройства. Жители районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, сохраняют возможность выхода на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока. При этом возраст досрочного выхода на пенсию для северян постепенно увеличивается с 50 до 55 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин.

Несмотря на введение более жестких пенсионных правил, для отдельных категорий граждан сохраняется возможность досрочного выхода на заслуженный отдых. Однако большинству россиян придется работать дольше в связи с повышением пенсионного возраста, что вызывает массовое недовольство.

Изображение от karlyukav на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры
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