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В Башкирии будет морозно и ветрено, и это не все сюрпризы погоды

В Башкирии будет морозно и ветрено, и это не все сюрпризы погоды

Холодная и ветреная погода сохранится в Башкирии, и это не все сюрпризы, которые преподнесет нам зима.

Настоящая русская зима царит сейчас в Башкирии – морозы и солнечные дни. Будет ли такая погода в ближайшие дни, рассказали специалисты Башкирского гидрометцентра. Они составили прогноз на 15 января.

Согласно сообщениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник погода будет типично зимней. Температура воздуха ночью понизится до -18…-23 градусов, на юге опустится до -28 градусов, днем будет -13…-18 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие снегопады.

Ожидается, что умеренный ветер будет дуть с юго-запада и юга, днем порывы могут усилиться до штормовых. Синоптики призывают во время сильных порывов ветра не находиться под деревьями и рекламными конструкциями.

В последующие дни синоптики прогнозируют незначительное повышение температуры – ночью будет -12…-17 градусов, на юго-востоке до -22, днем -8…-13 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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