Карты раскрыты: Ивлеева в суде назвала настоящих организаторов «голой» вечеринки

Звезда социальных сетей и блогерша оказалась в эпицентре громкого скандала, связанного с вечеринкой в клубе «Мутабор». Недавно Лефортовский суд вынес решение по этому резонансному делу.

Согласно материалам суда, Ивлеева не признала свою вину в административном правонарушении, касающемся проведения голой вечеринки. Ранее блондинка принесла извинения за свое поведение, но в суде заявила, что не знала о том, что гости присутствовали на мероприятии в унижающем человеческое достоинство виде. Ее адвокат также сказал, что ответственность за скандал несет не сама Ивлеева, а компания, с которой она заключила договор на организацию мероприятия.

Конкретно на ивент-агентство были нацелены обвинения со стороны блогерши. Она утверждает, что они отвечали за проведение вечеринки в клубе Mutabor, и по договору ее ИП значится заказчиком, а агентство — исполнителем. Следуя этой логике, всю ответственность за случившееся несет агентство.

В суде Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Тем не менее, блогерша настаивает, что информация о дресс-коде на мероприятии была указана в текстовом сообщении гостям, и это доказательство того, что она не призывала к проведению голой вечеринки.

На суде Ивлеева также подчеркнула, что мероприятие являлось презентацией фотографий, сделанных журналом Playboy в 2022 году. Это стало одним из ключевых моментов в ее защите.

Автор: Семен Подгорный