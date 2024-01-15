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СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все

СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все

Накануне Социальный фонд РФ запустил масштабную программу поддержки семей с детьми. Суть ее заключается в том, что абсолютно все родители, имеющие несовершеннолетних детей, смогут получить от государства единовременную выплату в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно.

Эта беспрецедентная мера поддержки распространяется как на работающих граждан, так и на тех, кто в данный момент не трудоустроен. При этом для неработающих родителей потребуется подтвердить свою нуждаемость, предоставив документы, объективно обосновывающие отсутствие стабильного дохода. Однако в целом условия получения выплаты довольно лояльные.

Главной целью данной программы является оказание финансовой помощи всем российским семьям с детьми в сложный экономический период. По замыслу ее создателей, эти средства должны пойти на улучшение качества жизни подрастающего поколения, будь то питание, одежда, развитие или отдых.

Важной особенностью программы также является возможность продления выплаты на следующий год. Для этого потребуется снова подать заявление в установленные сроки. Такая мера призвана обеспечить постоянную и долгосрочную поддержку нуждающихся семей с детьми.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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