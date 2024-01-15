В Башкирии снова ожидаются погодные аномалии

Метеорологи прогнозируют, что в Башкирии в ближайшие дни вновь ожидаются аномальные погодные условия с резкими перепадами температур.

Согласно данным, предоставленным специалистами Башгидрометцентра, во вторник 16 января, над территорией республики установится пасмурная погода. Пройдут осадки в виде небольшого снегопада, который местами может быть умеренным. В некоторых районах также возможны метели. Ночная температура воздуха составит -12…-17 градусов по Цельсию, на юге региона столбики термометров могут опуститься до -23 градусов. Днем ожидается от -8 до -13 градусов тепла, на юге значения достигнут -18 градусов.

Прогнозируется умеренный южный ветер, который может усилиться.

Автор: Семен Подгорный