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В Башкирии снова ожидаются погодные аномалии

В Башкирии снова ожидаются погодные аномалии

Метеорологи прогнозируют, что в Башкирии в ближайшие дни вновь ожидаются аномальные погодные условия с резкими перепадами температур.

Согласно данным, предоставленным специалистами Башгидрометцентра, во вторник 16 января, над территорией республики установится пасмурная погода. Пройдут осадки в виде небольшого снегопада, который местами может быть умеренным. В некоторых районах также возможны метели. Ночная температура воздуха составит -12…-17 градусов по Цельсию, на юге региона столбики термометров могут опуститься до -23 градусов. Днем ожидается от -8 до -13 градусов тепла, на юге значения достигнут -18 градусов.

Прогнозируется умеренный южный ветер, который может усилиться.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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