Уже завтра: Сбербанк ошарашил пенсионеров, получающих выплаты на карту «Мир»

Пожилые граждане РФ в скором времени смогут ощутить позитивные перемены в своей финансовой жизни. Как заявил «Сбербанк», в ближайшее время для получателей пенсий на карту национальной платежной системы «Мир» будут введены новые условия. По словам представителей финансовой организации, пенсионеры вскоре смогут воспользоваться рядом преимуществ, связанных с зачислением своих выплат на банковскую карту.

Одним из ключевых факторов, обусловивших данные перемены, стали серьезные изменения в процессе начисления пенсий в России. На сегодняшний день у граждан осталось всего два варианта получения причитающихся им средств: либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение. Вместе с тем, приняв решение о зачислении пенсии на карту, пожилым людям следует проявлять осмотрительность в связи с высокими рисками мошенничества. Поэтому «Сбербанк» инициировал специальные образовательные мероприятия по финансовой грамотности для лиц старшего возраста. Такие лекции уже начали проводиться в Башкирии, где пенсионерам разъясняют, как обезопасить себя от аферистов в сети Интернет и как грамотно управлять своими денежными средствами.

Более того, представители старшей возрастной группы смогут воочию убедиться во всех плюсах использования банковских карт. На сегодняшний день пенсии можно получать исключительно на карты платежной системы «Мир», причем с любой подобной картой можно не только снять наличные в отделении банка, но и в ближайшем магазине. О всех этих особенностях пенсионерам также расскажут в ходе обучающих семинаров, запланированных к проведению во всех филиалах «Сбербанка» на территории России.

Автор: Семен Подгорный