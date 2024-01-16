В России резко вырастут пенсии: известно кому и на сколько увеличат

Повышение пенсий и социальных выплат - один из ключевых вопросов для миллионов россиян. По последним данным, с 1 января 2024 года размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров вырастет более чем на 1,6 тысячи рублей, достигнув 23,4 тысячи рублей в месяц. Эти новости несомненно обрадуют многих людей, ожидающих улучшения своего материального положения.

Как сообщили в Министерстве труда, на выплату пенсий, пособий и мер социальной поддержки в бюджете предусмотрено более 16 триллионов рублей. Глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме и точно в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров составит 7,5%, что в среднем приведет к прибавке в 1628 рублей к размеру пенсии.

Более того, согласно законопроекту о бюджете Пенсионного фонда на 2025-2026 гг., планируется провести двойную индексацию пенсий. Ориентировочно, в 2025 году индексация может достичь 6,7%, а в 2026 – 6,3%. Окончательные цифры будут утверждены в конце 2024 и 2025 годов соответственно.

Кроме индексации, также будет расти стоимость пенсионного коэффициента, от которого напрямую зависит размер пенсии. Хочется напомнить, что для получения страховой пенсии по старости необходим общий трудовой стаж. Поэтому данные новости касаются огромного числа россиян.

В заключение отметим, что повышение пенсий и пособий является важной задачей государства по поддержке наименее защищенных слоев населения. Рост социальных выплат в условиях инфляции позволит миллионам пенсионеров и малоимущих граждан лучше справляться с финансовыми трудностями и повысит их жизненный уровень.

Изображение от shurkin_son на Freepik

Автор: Семен Подгорный