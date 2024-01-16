Предпенсионеры в шоке: пенсионный возраст растет на глазах

Планируемое повышение пенсионного возраста в России, начиная с 2024 года, застало многих предпенсионеров врасплох. Реформа предусматривает постепенное увеличение общего пенсионного возраста, а также вводит новые нормы для досрочного выхода на пенсию.

Согласно нововведениям, граждане с большим трудовым стажем смогут выйти на заслуженный отдых на два года раньше установленного пенсионного возраста. Женщины при стаже 37 лет и мужчины при стаже 42 года получат такую возможность. При этом минимальный возраст для назначения пенсии составит 55 и 60 лет соответственно.

Кроме того, людям предпенсионного возраста, которым не удастся трудоустроиться, также пообещали пенсию на два года раньше положенного срока с учетом постепенного повышения. Эта мера призвана смягчить негативные последствия реформы для тех, кто рискует потерять работу из-за возраста.

Отдельное внимание реформаторы уделили северянам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для них сохраняется право на пенсию на пять лет раньше установленного возраста. В настоящее время возраст выхода на такую досрочную пенсию постепенно увеличивается с 50 до 55 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин.

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Автор: Семен Подгорный