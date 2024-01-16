Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Срочно пишите заявления: выплаты по 150 тысяч рублей положены всем россиянам

Срочно пишите заявления: выплаты по 150 тысяч рублей положены всем россиянам

С начала 2024 года вступили в силу поправки в законодательстве, касающиеся налоговых вычетов. Они позволят многим россиянам получить дополнительные денежные средства.

Речь идет о социальных налоговых вычетах, на которые теперь может претендовать каждый работающий официально. Если раньше максимальная сумма такого вычета составляла 120 тысяч рублей в год, то в 2024 году она увеличена до 150 тысяч. Это означает, что налог будет рассчитываться только из суммы дохода, превышающей порог в 150 тысяч рублей. Таким образом, можно вернуть до 30 тысяч рублей налоговых отчислений.

Кроме того, теперь процесс оформления налоговых вычетов станет проще. Вместо разных справок, подтверждающих расходы, достаточно будет предоставить единую справку об оплате услуг. Этот документ заменит всю предыдущую отчетность.

Такие нововведения позволят многим россиянам существенно пополнить свой бюджет. Чтобы получить положенные денежные средства, необходимо в срочном порядке подавать заявление на налоговый вычет по месту работы. Не упустите такую возможность!

Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей

Читайте также:

Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok