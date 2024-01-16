Срочно пишите заявления: выплаты по 150 тысяч рублей положены всем россиянам

С начала 2024 года вступили в силу поправки в законодательстве, касающиеся налоговых вычетов. Они позволят многим россиянам получить дополнительные денежные средства.

Речь идет о социальных налоговых вычетах, на которые теперь может претендовать каждый работающий официально. Если раньше максимальная сумма такого вычета составляла 120 тысяч рублей в год, то в 2024 году она увеличена до 150 тысяч. Это означает, что налог будет рассчитываться только из суммы дохода, превышающей порог в 150 тысяч рублей. Таким образом, можно вернуть до 30 тысяч рублей налоговых отчислений.

Кроме того, теперь процесс оформления налоговых вычетов станет проще. Вместо разных справок, подтверждающих расходы, достаточно будет предоставить единую справку об оплате услуг. Этот документ заменит всю предыдущую отчетность.

Такие нововведения позволят многим россиянам существенно пополнить свой бюджет. Чтобы получить положенные денежные средства, необходимо в срочном порядке подавать заявление на налоговый вычет по месту работы. Не упустите такую возможность!

Автор: Семен Подгорный