На Башкирию обрушится метель

В последующие сутки погода в Башкортостане значительно ухудшится. Как сообщают местные синоптики, в среду, 17 января, на большую часть республики обрушится сильная метель.

Ожидается, что скорость ветра в отдельных районах достигнет 20 метров в секунду. Из-за такой бури на дорогах скорее всего образуются высокие сугробы. По прогнозам специалистов, снегопадов в ближайшие сутки следует ожидать повсеместно, за исключением Зауралья.

Ночные температуры воздуха, согласно данным метеорологов, составят -8…-13°, а на юго-востоке республики даже опустятся до -18…-23° мороза. Дневные показатели также будут низкими: -5…-10° и до -15° на юго-востоке.

Автор: Семен Подгорный