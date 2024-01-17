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Указ подписан: с 1 февраля выплаты россиянам резко вырастут

Указ подписан: с 1 февраля выплаты россиянам резко вырастут

Российское правительство приняло решение о существенном повышении материнского капитала для поддержки молодых и многодетных семей. Эта мера вступит в силу уже 1 февраля текущего года и принесет значительную выгоду для родителей.

В частности, теперь размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 630,4 тысяч рублей, что намного выше по сравнению с предыдущими выплатами. А для второго ребенка эта сумма вырастет еще больше - до 833 тысяч рублей. Таким образом, уже при рождении двух детей семья может рассчитывать на солидную финансовую поддержку от государства.

Однако на этом блага для многодетных родителей не заканчиваются. Они по-прежнему имеют возможность получить полный материнский капитал в размере 833 тысячи рублей при рождении третьего ребенка. Более того, для тех семей, которые уже использовали эту программу для первых детей, теперь доступен льготный ипотечный кредит. Они также могут претендовать на субсидию в 450 тысяч рублей на погашение уже имеющегося кредита на жилье.

Новое решение правительства о материнском капитале значительно расширяет возможности многодетных родителей как для улучшения жилищных условий, так и для решения других финансовых вопросов. Эта мера направлена на стимулирование рождаемости и поддержку института семьи в России. Несомненно, многие родители с радостью воспримут такие перемены.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты маткапитал
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