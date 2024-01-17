В 2024 году все сгорит: российских пенсионеров ждет шокирующий сюрприз

В 2024 году российских пенсионеров ждут серьезные перемены в пенсионном обеспечении. Согласно нововведениям, уже в этом году предельная база для расчета пенсий вырастет до 2,2 миллиона рублей.

Это решение непосредственно скажется на ежегодном перерасчете размеров пенсий работающих пенсионеров, который традиционно происходит в августе. Юристы предупреждают, что при столь высокой планке пенсионеры со временем будут получать все меньше индивидуальных пенсионных коэффициентов даже при сохранении прежнего уровня зарплат.

Подобные перспективы вызывают обеспокоенность среди работающих пенсионеров. Многие опасаются, что в будущем это может привести к существенному уменьшению размеров пенсий. Нововведения уже сейчас встречают неодобрение и недовольство со стороны этой категории граждан.

Вместе с тем, эксперты полагают, что происходящее может стать стимулом задуматься о дополнительных источниках дохода в пожилом возрасте. Речь идет о таких вариантах, как инвестирование средств, использование различных программ накопительного страхования жизни и здоровья. Такой подход позволит частично компенсировать возможное уменьшение размера государственной пенсии в будущем.

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Автор: Семен Подгорный