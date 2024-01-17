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Рейсы самолетов из Уфы и Чебоксар задержали из-за непогоды

Рейсы самолетов из Уфы и Чебоксар задержали из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в январе 2024 года произошли задержки авиарейсов из двух крупных городов Приволжского федерального округа — Уфы и Чебоксар.

16 января из чебоксарского аэропорта должен был вылететь рейс авиакомпании Nordwind в город Сочи, однако из-за сложной погодной ситуации в пункте отправления вылет перенесли на следующий день, 17 января. На этот рейс были забронированы места для 184 пассажиров.

Похожая ситуация сложилась и в Уфе — рейс авиакомпании «РусЛайн» в Нарьян-Мар также отложили до утра 17 января в связи с плохими погодными условиями в конечном пункте следования самолета. На этот рейс зарегистрировалось 49 человек.

В ожидании отправления отложенных рейсов авиакомпании предоставили пассажирам все положенные по правилам услуги. Кроме того, для контроля соблюдения прав авиапутешественников транспортная прокуратура организовала мобильный прием граждан непосредственно в аэропортах Уфы и Чебоксар.

Автор: Семен Подгорный
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