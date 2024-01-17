Касается всех пенсионеров: СФР сделал заявление о 13-ой пенсии

Вопрос о дополнительных выплатах в начале года волнует многих пенсионеров. В декабре прошлого года активно обсуждалась возможность получения 13-й пенсии в январе, и пожилые люди с надеждой ждали поступления этих средств после праздников. Однако официальные лица прояснили ситуацию по этому поводу.

Представители Соцфонда сообщили, что закон о выплате 13-й пенсии пока не принят и в ближайшее время вряд ли будет рассмотрен. Хотя некоторым пенсионерам в конце прошлого года и пришли повышенные выплаты, это было связано с индексацией пенсий, запланированной на январь, а не с внеплановой 13-й пенсией.

Таким образом, большинство пожилых людей в январе получат привычный размер пенсии в установленные для этого сроки до конца месяца. Следующая регулярная выплата ожидается только в феврале, поэтому каждому пенсионеру следует учитывать данный график. Несмотря на то, что многие надеялись на дополнительные средства в начале года, 13-я пенсия пока остается под вопросом.

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Автор: Семен Подгорный