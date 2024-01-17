Срочно подавайте заявления: пенсионеры получат единовременную выплату в 10 000 рублей

Люди пожилого возраста, получающие пенсию, всегда рассчитывают на поддержку государства в виде различных дополнительных выплат. В 2024 году пенсионеры вновь смогут получить солидную материальную помощь от государства в размере 10 000 рублей. Эти средства помогут компенсировать рост цен из-за инфляции.

Чтобы получить эту единовременную выплату, пенсионерам необходимо будет подать соответствующее заявление, если они отвечают установленным критериям. Военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств получат деньги из бюджетов своих ведомств. Для остальных пенсионеров средства будут выделены из бюджета Соцфонда Российской Федерации.

Важно отметить, что пенсионеры, не являющиеся гражданами РФ, но проживающие на территории России, должны будут лично обратиться в отделение Соцфонда РФ по месту пребывания, чтобы получить причитающиеся им средства.

Автор: Семен Подгорный