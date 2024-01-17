Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

Непогода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз, предупреждает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Ссылаясь на прогноз синоптиков региональной метеослужбы, ведомство сообщает о предстоящем резком изменении погоды.

Согласно данным метеорологов, 18 января республику накроет облачность, и пойдет снег - ночью местами умеренный, днем - небольшой.

Кроме того, усилится ветер - ночью 13, а в отдельных районах - до 18 метров в секунду. Преимущественное направление ветра - южное и юго-западное.

Температура воздуха опустится ночью до -11…-16 градусов, а днем повысится лишь до -9…-14 градусов.

Из-за непогоды на некоторых автодорогах региона в ночные часы ожидается резкое ухудшение видимости - до 1-2 километров.

Автор: Семен Подгорный