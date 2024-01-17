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Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

Непогода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз, предупреждает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Ссылаясь на прогноз синоптиков региональной метеослужбы, ведомство сообщает о предстоящем резком изменении погоды.

Согласно данным метеорологов, 18 января республику накроет облачность, и пойдет снег - ночью местами умеренный, днем - небольшой.

Кроме того, усилится ветер - ночью 13, а в отдельных районах - до 18 метров в секунду. Преимущественное направление ветра - южное и юго-западное.

Температура воздуха опустится ночью до -11…-16 градусов, а днем повысится лишь до -9…-14 градусов.

Из-за непогоды на некоторых автодорогах региона в ночные часы ожидается резкое ухудшение видимости - до 1-2 километров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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