Решение уже принято: пенсии в России повысят сразу на 20%

Старшее поколение россиян ожидает приятная новость — значительное увеличение пенсионных выплат.

Как сообщил эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов, каждый пенсионер получит надбавку к своей пенсии, если отложит момент выхода на пенсию. Размер этой надбавки будет зависеть от временного периода, на который будет отсрочен уход на заслуженный отдых. Бонусные баллы будут начисляться за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.

Отложив выход на пенсию на год, фиксированная часть пенсии увеличится на 5,6%, а страховая часть — на 7%. При откладывании ухода на пенсию на три года фиксированная часть пенсии вырастет на 19%. Индивидуальные решения по этому вопросу будут приниматься, так что каждый пожилой человек может рассчитывать на такой бонус.

Таким образом, отсрочка обращения за назначением пенсии позволит значительно увеличить ее размер. Эксперты рекомендуют тщательно взвесить все за и против, прежде чем принимать решение о досрочном выходе на пенсию. Каждый дополнительный год трудовой деятельности окупится щедрым прибавлением к пенсионным выплатам.

Автор: Семен Подгорный