Станет настоящим спасением: для одиноких пенсионеров вводится новое правило

Нововведение, которое может стать настоящим спасением для одиноко проживающих пенсионеров, вводится с 18 января. Речь идет о предоставлении пожилым людям, живущим в квартирах без родных и близких, специальных браслетов с функцией GPS. Эта инициатива уже получила одобрение властей во многих регионах и ранее показала свою эффективность в других местах.

Как разъяснила эксперт Анастасия Киреева, такие браслеты способны стать важной мерой безопасности для пожилых граждан, живущих в одиночестве. Дело в том, что с возрастом повышается риск бытовых травм, включая падения. И наличие браслета с функцией определения местонахождения позволит оперативно вызвать экстренные службы помощи, если это понадобится.

Инициатива вызвала активные обсуждения. Многие видят в этом шаге проявление заботы о старшем поколении и возможность спасти человеческие жизни в сложных ситуациях.

Автор: Семен Подгорный