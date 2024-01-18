Спишут все деньги: россиян предупредили о потере средств с карты

Российских граждан предостерегли о двух ситуациях, когда денежные средства с банковского счета могут быть списаны без ведома и согласия владельца карты.

Юрист Петр Гусятников пояснил, что деньги имеют право изъять на основании решения суда. Это должно подтверждаться соответствующим исполнительным листом, который должен находиться в руках судебного пристава или гражданина. По такому принципу взыскивают задолженность по штрафам, займам, алиментам и коммунальным платежам.

Банк также вправе списывать средства без предупреждения, если был заключен соответствующий договор о автоматической оплате за ту или иную услугу или в рамках очередного платежа по кредиту.

Исходя из вышеописанного, россиянам следует быть бдительными и следить за движением денежных средств на своих счетах. Необходимо внимательно изучать все договоры с банками и другими организациями, чтобы понимать, когда и при каких условиях возможно списание средств. Кроме того, нужно регулярно проверять наличие долгов и исполнительных листов, чтобы своевременно погасить задолженность и не допустить принудительного взыскания. Только бдительность и осмотрительность помогут сохранить свои денежные средства в сохранности.

Автор: Семен Подгорный