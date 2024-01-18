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Полагается всем: в феврале пенсионерам добавят 2500 рублей к пенсии

Полагается всем: в феврале пенсионерам добавят 2500 рублей к пенсии

В феврале текущего года российские пенсионеры смогут рассчитывать на приятный финансовый бонус от банковских организаций. Как сообщают специалисты в области пенсионного обеспечения, пожилые граждане, получающие пенсию на банковскую карту, будут иметь возможность пополнить свой бюджет на 2500 рублей.

Данная выплата предусмотрена в рамках специальной программы одного из крупнейших российских банков. Согласно условиям акции, при переводе пенсии на карту этого банка пенсионер автоматически получает единоразовую прибавку к первому пенсионному перечислению. По словам экспертов, участвовать в программе могут как работающие, так и неработающие получатели пенсии, ограничений по доходам не предусмотрено.

Для получения выплаты необходимо оформить пенсионную карту «Мир» и указать ее реквизиты в качестве счета для перечисления пенсии через личный кабинет на сайте Соцфонда, портал Госуслуг или мобильное приложение банка. Кроме единоразового бонуса, держателям пенсионных карт обещают повышенный процент на остаток по счету и кэшбэк на все расходные операции.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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