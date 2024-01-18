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На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов

На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов

В ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции смертельное ранение получил уроженец Башкирии, младший сержант Рамзис Валиханов. О трагической вести сообщил глава администрации Учалинского района Республики Башкортостан Руслан Гилязетдинов.

- Боец подписал контракт и мужественно защищал интересы Родины, проявив истинный патриотизм и самоотверженность. Его подвиг навсегда останется в памяти благодарных земляков, написал руководитель муниципалитета.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 19 января в родном селе Учалы.

Жители Учалинского района выражают глубочайшие соболезнования родным и близким павшего солдата.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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