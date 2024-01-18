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Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятной погоде

Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятной погоде

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Башкирского гидрометеоцентра, сообщает о том, что 19 января в регионе ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями.

В ночные часы обойдется без существенных осадков. Днем же в отдельных районах возможен небольшой снег, в северо-западной части - умеренный снегопад, метели и снежные заносы на дорогах, а также обледенение проезжей части.

Южный ветер ночью достигнет скорости до 8 м/с, днем - до 13 м/с, с порывами на некоторых участках до 20 м/с.

Температура воздуха днем составит -5...-10 градусов, на юго-востоке региона возможно похолодание до -15 градусов.

Из-за непогоды в дневные часы на отдельных участках автодорог возможно резкое ухудшение видимости - до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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