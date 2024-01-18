Успейте до конца января: обладателей карты «Мир» ждет приятный сюрприз

Владельцев банковских карт «Мир» ждут интересные возможности: действует несколько выгодных акций, предлагающих получить различные бонусы на счет. Эти предложения активны только до конца января, так что спешите ими воспользоваться.

Так, одна из акций позволяет получить существенную скидку при покупке товаров на площадке СберМегамаркет. Владельцам карт «Мир» предоставлен промокод на 1000 рублей на первый заказ от 3000 рублей. Чтобы активировать его, нужно зарегистрировать свою карту в программе лояльности магазина и ввести специальный код при оформлении покупки в приложении или на сайте.

Кроме того, в январе действует повышенный кешбэк за бронирование туристических поездок через известный сервис. Так, по стандартным картам «Мир» его размер составит 8%, а для премиальных карт Mir Supreme аж 10%. Так что это отличная возможность сэкономить на предстоящем отдыхе.

Автор: Семен Подгорный