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В Telegram прокомментировали проблемы в работе мессенджера в Башкирии

В Telegram прокомментировали проблемы в работе мессенджера в Башкирии

В Telegram опровергли слухи о блокировке доступа пользователям в Башкирии. Как уточнили в пресс-службе компании в ответ на запрос журналистов «Русской службы Би-би-си», мессенджер никогда не ограничивал доступ в каком-либо регионе мира, включая Башкортостан. Отмечается, что в последние дни в этом субъекте Российской Федерации наблюдались серьезные проблемы в работе Telegram и другого популярного приложения для обмена сообщениями WhatsApp*. Некоторые эксперты связывают эти сбои с активными протестами, проходящими в республике.

В пресс-службе Telegram высказали предположение, что за перебоями в доступе может стоять блокировка со стороны местных интернет-провайдеров. Кроме того, после митингов 15 и 17 января в Баймаке пользователи перестали получать доступ к нескольким оппозиционным Telegram-каналам, включая «Куштау Байрам», «Ирандыкский сабантуй» и ресурс «Как есть о Башкортостане», созданный вместо заблокированного ранее канала «Куштау on-line».

Представители Telegram пояснили, что эти каналы подверглись DDoS-атакам и массовым жалобам на призывы к насилию. В связи с этим некоторые ресурсы могли временно перестать работать. По данным компании, доступ к части заблокированных Telegram-каналов уже восстановлен, и специалисты продолжают разбираться в сложившейся ситуации.

Отмечается, что проблемы с использованием мессенджера WhatsApp* начали наблюдаться в Башкирии еще 16 января. Массовые жалобы пользователей на нестабильную работу Telegram поступили только на следующий день.

* - проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный
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