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Жизнь кардинально изменится: россиян ждёт крупнейшая с 1990-х годов денежная реформа

Жизнь кардинально изменится: россиян ждёт крупнейшая с 1990-х годов денежная реформа

В 2024 году россиян ожидают радикальные перемены в финансовой сфере. Правительство планирует провести масштабную денежную реформу, которая станет самой значимой со времён 1990-х годов.

Речь идёт о введении в обращение цифрового рубля - нового вида валюты, который займёт место рядом с уже существующими наличными и безналичными деньгами. Эксперименты с цифровой валютой активно проводились Центробанком на протяжении прошлого года, было совершено более десяти тысяч транзакций. Теперь же цифровой рубль готовят к полноценному запуску.

Как ожидается, новый платёжный инструмент будет использоваться в первую очередь государством - для выплаты пособий, пенсий, субсидий. При этом граждане смогут выбирать, в каком виде получать социальные трансферты - традиционным способом или конвертировать их в цифровые рубли.

Главное отличие последних от привычных денег заключается в том, что их нельзя будет использовать для сбережений и инвестиций. Накопления в цифровых рублях не будут приносить процентный доход. Зато транзакции с ними освобождаются от любых комиссий и лимитов, а оплата покупок цифровыми деньгами ничем не будет отличаться от расчётов наличными или картой.

Спишут все деньги: россиян предупредили о потере средств с карты

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Спишут все деньги: россиян предупредили о потере средств с карты
Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
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