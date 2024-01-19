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Непогода в Башкирии: в выходные всех просят оставаться дома

Непогода в Башкирии: в выходные всех просят оставаться дома

На этой неделе, в субботу 20 января, жителей Республики Башкортостан ожидают непогода и сильный ветер. Как прогнозируют местные метеорологи, в выходные в регионе установится переменная облачность, местами пройдут осадки в виде снега и метели.

Особенно неспокойная погода ожидается в северо-западных районах республики. Здесь могут наблюдаться умеренные и даже сильные снегопады с порывистым ветром южного направления со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В других районах республики также прогнозируются снегопады.

Из-за обильных осадков и порывистого ветра в некоторых местах возможно образование снежных заносов на дорогах, а также появление гололедицы, что может осложнить движение транспорта. Кроме того, из-за плохой видимости водителям придется быть особенно бдительными.

Что касается температурного режима, то ночью столбики термометров опустятся до -5…-10°С, а на юго-востоке региона покажут значения от -11 до -16°С. Днем же 20 января ожидается потепление до -2…-7°С.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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