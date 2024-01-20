В воскресенье на жителей внезапно обрушится опасная погода

На выходные на территории Башкирии прогнозируются резкие погодные изменения. Ожидается опасный шторм с порывами ветра до 20 м/с, метелью и обильным снегопадом. Синоптики настоятельно рекомендуют местным жителям предпринять меры предосторожности и придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

Предупреждение о надвигающемся шторме вынуждает людей отнестись к ситуации со всей серьезностью. Эксперты советуют убрать с улиц и балконов все предметы, которые могут быть повреждены непогодой, плотно закрыть окна и форточки. Владельцам автомобилей рекомендуется поставить машины в гараж или припарковать подальше от деревьев, проводов и других непрочных конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра.

Тем, кто вынужден находиться на улице во время непогоды, следует с особой осторожностью обходить рекламные щиты, ветхие постройки, дома с неустойчивой крышей. Также желательно держаться подальше от деревьев и прочих опасных объектов вроде мостов, трубопроводов, линий электропередач, на которые может повлиять непогода.

Автор: Семен Подгорный