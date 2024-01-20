Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В воскресенье на жителей внезапно обрушится опасная погода

В воскресенье на жителей внезапно обрушится опасная погода

На выходные на территории Башкирии прогнозируются резкие погодные изменения. Ожидается опасный шторм с порывами ветра до 20 м/с, метелью и обильным снегопадом. Синоптики настоятельно рекомендуют местным жителям предпринять меры предосторожности и придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

Предупреждение о надвигающемся шторме вынуждает людей отнестись к ситуации со всей серьезностью. Эксперты советуют убрать с улиц и балконов все предметы, которые могут быть повреждены непогодой, плотно закрыть окна и форточки. Владельцам автомобилей рекомендуется поставить машины в гараж или припарковать подальше от деревьев, проводов и других непрочных конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра.

Тем, кто вынужден находиться на улице во время непогоды, следует с особой осторожностью обходить рекламные щиты, ветхие постройки, дома с неустойчивой крышей. Также желательно держаться подальше от деревьев и прочих опасных объектов вроде мостов, трубопроводов, линий электропередач, на которые может повлиять непогода.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok