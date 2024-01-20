Наконец дождались: власти сделали долгожданное заявление о 13-й пенсии

На протяжении долгого времени пенсионеры по всей стране с нетерпением ожидали заявления властей о выплате 13 пенсии. Однако в начале января многие из них были удивлены, не обнаружив дополнительных средств на своих счетах. Это вызвало вопросы после того, как в декабре прошлого года было произведено сразу две выплаты.

Как пояснили представители правительства, вторая выплата в декабре являлась авансом пенсии за январь для получателей, чьи средства поступают на банковские карты до 10 числа каждого месяца. То есть, фактически пенсионеры уже получили причитающиеся им январские выплаты.

Дополнительно подчеркнуто, что следующее поступление пенсии запланировано на февраль и не будет связано ни с тринадцатой пенсией, ни с какими-либо экстра выплатами. Исключение составляют лишь те немногочисленные пенсионеры, кому по разным причинам не были начислены положенные за январь суммы. Им следует ожидать зачислений в период с 20 по 25 января текущего года.

Итак, несмотря на то, что долгожданной тринадцатой пенсии до конца текущего месяца так и не последует, государственные служащие заверили, что все необходимые выплаты будут произведены строго по графику в установленные для этого сроки. Власти призывают пенсионеров внимательно следить за изменениями в порядке начислений, чтобы иметь возможность заблаговременно планировать свой бюджет.

Автор: Семен Подгорный