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В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным

В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным

В субботу, 19 января, в Белорецком районе Республики Башкортостан состоялись похороны Алексея Гайсина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации Белорецкого района А. Иванюта.

Алексей Гайсин родился и вырос в городе Белорецке. Учился в 16-й школе, затем освоил профессию слесаря-ремонтника в Белорецком ПЛ No25. По окончании обучения устроился работать травильщиком на Белорецкий металлургический комбинат.

По словам Андрея Иванюты, Алексей принял решение встать на защиту Родины, поскольку всегда был патриотом своей страны и глубоко уважал свою мать.

Глава района выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

«В памяти жителей Белорецка он останется настоящим Героем, отдавшим свою жизнь ради защиты каждого из нас и нашей Родины. Его подвиг навсегда сохранится в сердцах всех белоречан», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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