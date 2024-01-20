В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным

В субботу, 19 января, в Белорецком районе Республики Башкортостан состоялись похороны Алексея Гайсина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации Белорецкого района А. Иванюта.

Алексей Гайсин родился и вырос в городе Белорецке . Учился в 16-й школе, затем освоил профессию слесаря-ремонтника в Белорецком ПЛ No25. По окончании обучения устроился работать травильщиком на Белорецкий металлургический комбинат.

По словам Андрея Иванюты, Алексей принял решение встать на защиту Родины, поскольку всегда был патриотом своей страны и глубоко уважал свою мать.

Глава района выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

«В памяти жителей Белорецка он останется настоящим Героем, отдавшим свою жизнь ради защиты каждого из нас и нашей Родины. Его подвиг навсегда сохранится в сердцах всех белоречан», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети