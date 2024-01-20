Стало известно о повышении пенсий 1 февраля и 1 апреля

Появилась важная информация о предстоящем повышении пенсионных выплат с 1 февраля текущего года.

Как сообщает издание «Известия», размер пенсий для отдельных категорий российских пенсионеров вырастет на 7,4%.

Для справки напомним, что уже с 1 января этого года была проведена индексация пенсий неработающих пенсионеров — их размер увеличился на 7,5%.

И вот теперь, начиная с 1 февраля, на те же 7,4% поднимутся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России и Труда, Героям Советского Союза, чернобыльцам, инвалидам всех трех групп и другим категориям федеральных льготников. Напомним, что конкретный размер выплат и стоимость набора социальных услуг зависит от региона проживания получателя.

Еще одна приятная новость — пенсионеры старше 80 лет с февраля начнут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости. Теперь ее размер составит 16 269,76 рублей. Эта дополнительная прибавка начисляется автоматически в месяц исполнения 80 лет, а на счет поступает в следующем месяце. То есть если, к примеру, юбилей был в феврале, то уже мартовская пенсия (которая фактически придёт в начале апреля) будет с удвоенной базовой частью. Подавать отдельное заявление для этого не требуется.

И последнее. Ещё одно повышение пенсий произойдёт уже с 1 апреля — тогда планируется проиндексировать социальные пенсии. По предварительным данным, их размер вырастет примерно на 7,5%. В результате, средний размер социальной пенсии достигнет 13,5 тысяч рублей. Её конкретный размер рассчитывается индивидуально для каждого получателя и зависит от региона его проживания.

Автор: Семен Подгорный