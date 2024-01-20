Уже в феврале: появилась приятная новость для семей с детьми

Радостная новость для родителей и их чад — уже в следующем месяце, то есть в феврале, семьи с несовершеннолетними детьми получат повышенные денежные выплаты. Средства поступят на счета получателей в период с 1 по 25 число упомянутого месяца в соответствии с установленным графиком.

Соцфонд РФ напоминает, что в связи с тем что прожиточный минимум был проиндексирован на 7,5 процента, был увеличен и размер единого пособия для семей с детьми. Таким образом, первое увеличенное пособие за январь текущего года поступит на карты платежной системы «Мир» уже 2 февраля, поскольку 3 число месяца в этом году выпадает на выходной день — субботу. Почтовые отделения будут доставлять выплаты в соответствии с установленным графиком — с 1 по 25 число каждого месяца.

Размер единого пособия зависит от величины регионального прожиточного минимума. Семьи могут получать 50, 75 или 100 процентов от этой суммы. Например, в Республике Башкортостан прожиточный минимум составляет 13 753 рубля в месяц на взрослого человека и 13 340 рублей на ребенка.

Если семьи впервые обратились за назначением единого пособия в январе нынешнего года, то выплата им будет произведена в новом, увеличенном размере уже в январе — в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения о назначении пособия.

Автор: Семен Подгорный