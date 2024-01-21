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Пенсионерам Башкирии выдают денежные сертификаты

Пенсионерам Башкирии выдают денежные сертификаты

Пожилые жители Республики Башкортостан в нынешнем году имеют возможность получить денежные сертификаты на сумму 2000 рублей. Они могут быть использованы для оплаты занятий, направленных на повышение знаний, развитие физических способностей и укрепление здоровья пенсионеров.

Как сообщается, средства со счета можно потратить на посещение танцевальных мастер-классов, уроков компьютерной грамотности, процедур лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики. Подобные мероприятия регулярно проводятся на базе действующих спортклубов, оздоровительных центров, библиотек и других организаций.

Для оформления сертификата гражданам пожилого возраста необходимо подать заявление в местный филиал Республиканского центра соцподдержки населения либо в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. В настоящее время объявлен прием участников программы на 2024 год.

В 2023 году данными сертификатами в Башкирии воспользовались 1126 представителей старшего поколения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры
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