«Не можем позвонить сыну на СВО»: жители Башкирии жалуются на перебои в работе Telegram

Уже более трех дней жители Башкирии сталкиваются с проблемами доступа к популярным мессенджерам Telegram и WhatsApp*. Пока что власти отрицают свою причастность к происходящему, а представители приложений лишь разводят руками, граждане республики активно выражают свое недовольство главе региона Радию Хабирову. Расскажем, с какими трудностями столкнулись горожане.

«Уже 4-й день я без работы, все деловые вопросы решались через эти приложения. Кто мне возместит потерянный заработок?», — вопрошает жительница Уфы

«У многих упала производительность труда, нарушены учебные чаты школьников. Информация приходит с большими задержками! Масса недопонимания между родителями и педагогами», — приводит пример один из комментаторов.

«Наше ТСЖ, оно же управляющая компания, оповещает о всех отключениях в общем чате. Теперь жильцы дома остались без сведений и, как следствие, без водоснабжения», — возмущается столичная жительница.

«Муж находится на спецоперации, выходить на связь ему разрешают редко. Когда появляется возможность, он звонит через мессенджеры, но пока я успеваю включить VPN, у них пропадает сигнал», — сетует горожанка.

Пользователи буквально атаковали социальные сети Хабирова, требуя прояснить сложившуюся ситуацию. Ряд комментаторов сетуют, что теперь они не могут трудиться, поскольку весь их бизнес был основан на коммуникации внутри этих мессенджеров. Другие отмечают, что лишились связи с родными, находящимися в зоне боевых действий, — звонить им по мобильной связи категорически запрещено.

Напомним, неполадки начались на фоне недавних митингов в Баймаке. Сперва отказал WhatsApp*, а затем сбои пошли и у Telegram. В пресс-службе последнего предположили, что причиной послужили действия местных операторов связи, однако те пока никак не прокомментировали ситуацию.

«Произошедшее с ограничением работы мессенджеров вне компетенции региональной власти. Сожалеем, что не можем помочь решить проблему», — таков был комментарий Минцифры республики.

«Не можем выйти на связь с сыном, он общается только по телефону или телеграму. Почему мы должны от этого страдать?», — вопрошает одна из жительниц.

«Мы лишены возможности получать онлайн-консультации врачей из других городов, обучать ребенка дистанционно, он находится на домашнем образовании», — сетует другая.

Отметим, доступ к приложениям, в частности к Telegram, появляется при использовании VPN или proxy-сервера, что может указывать на отсутствие технических неполадок на стороне самих сервисов.

* Проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

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Автор: Семен Подгорный