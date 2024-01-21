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На Башкирию вновь обрушится стихия

На Башкирию вновь обрушится стихия

Специалисты Башкирского гидрометеорологического центра опубликовали прогноз погодных условий на понедельник, 22 января. Согласно предоставленной ими информации, на всей территории Башкортостана предполагаются обильные снегопады, снежные заносы на дорогах и метели.

Метеорологи сообщили, что температура ночью будет держаться на отметке -10…-15° по Цельсию, а днем ожидается в пределах -9…-14° мороза. Кроме того, в ведомстве уточнили, что ветер изначально будет дуть южных направлений, а затем поменяется на северо-западный, причем ночью возможны особенно сильные его порывы.

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах в условиях ухудшенной видимости. Пешеходам также стоит проявлять осторожность и максимально утеплиться, чтобы избежать переохлаждений от низких температур и пронизывающего ветра.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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