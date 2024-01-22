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Погода удивит: начало недели преподнесет настоящий сюрприз

Погода удивит: начало недели преподнесет настоящий сюрприз

Начало этой недели преподнесет жителям Башкирии настоящий метеорологический сюрприз. Уже в ночь на понедельник, 22 января, по всей территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, на регион обрушится метель с сильным снегопадом и порывами ветра до 15-20 м/с. В результате во многих районах возможно образование снежных заносов на дорогах, гололедицы и наката.

В связи с экстремальными погодными условиями, органы власти призывают жителей проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.

Особое внимание стоит уделить правилам парковки автомобилей. Водителям настоятельно рекомендуется оставлять свои машины подальше от деревьев и слабо укрепленных построек. Это позволит минимизировать риск получения транспортным средством серьезных повреждений от упавших веток или обрушившихся конструкций.

Тем автолюбителям, которые окажутся в пути во время метели, также следует помнить и строго соблюдать несколько важных правил безопасной езды.

Во-первых, ни в коем случае не стоит пытаться протаранить или объехать снежные заносы на проезжей части. Гораздо безопаснее полностью остановиться, закрыть все окна машины и максимально укрыть двигатель от попадания снега.

Во-вторых, по возможности, автомобиль следует припарковать двигателем на подветренную сторону. Это позволит не допустить скопления сугробов у дверей и облегчит дальнейшее движение.

В-третьих, каждые 15-20 минут обязательно выходить из салона и расчищать снег в ближайшем радиусе вокруг машины. Это поможет не потерять ее из вида и сделает более заметной для поисковых групп.

И в-четвертых, регулярно заводить и прогревать двигатель, чтобы исключить риск его промерзания.

Следование этим несложным рекомендациям и проявление максимальной бдительности поможет водителям пережить непогоду с наименьшими потерями и сохранить свои автомобили в целости и сохранности.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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