Эксперты рассказали, как в Башкирии опротестовать отказ в получении единого пособия

Специалисты соцзащиты опубликовали рекомендации для жителей Башкирии, которым было отказано в выплате единого пособия на ребенка. Эти советы призваны помочь гражданам опротестовать необоснованный отказ и добиться положенных им выплат.

Прежде всего, получив отказ, необходимо внимательно изучить обоснование, которое обязаны предоставить чиновники. Если причина отказа понятна и вы с ней согласны, то следует устранить обстоятельства, которые помешали оформлению пособия. Например, если отказали из-за превышения дохода, можно подождать следующего отчетного периода, когда ваши доходы снизятся. Или если не хватает каких-то документов, то необходимо собрать недостающие бумаги и подать заявление повторно.

Однако если представленное обоснование отказа вас не устраивает, и вы считаете его неправомерным, то можно опротестовать такое решение. Для этого рекомендуется сначала направить жалобу в службу технической поддержки органов социальной защиты вашего региона. Лучше сделать это онлайн через специальную форму на сайте, чтобы было документальное подтверждение обращения.

В жалобе подробно изложите свою ситуацию: укажите размер дохода семьи, количество детей, возраст и другие значимые обстоятельства. Поясните, почему считаете отказ неправомерным, на что конкретно он противоречит действующему законодательству. Попросите финансовые органы повторно рассмотреть ваше заявление на получение пособия.

Для справки: в 2024 году в Башкирии установлен прожиточный минимум для получения единого пособия в размере 13 753 рубля на человека. Соответственно максимальный размер выплаты на одного ребенка до 17 лет составляет 13 340 рублей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Если доходы выше, то выплата уменьшается: 10 005 рублей или 6 670 рублей.

Автор: Семен Подгорный