В Башкирии сообщили приятную новость о выплатах

В Башкирии сообщили радостную новость о повышении социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Размеры этих вычетов увеличены в два раза с 1 января 2024 года.

Как проинформировала вице-премьер правительства РБ, министр финансов Лира Игтисамова, ранее об увеличении социальных вычетов говорил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Теперь максимальная сумма вычета на обучение детей и подопечных для обоих родителей или опекунов составит 110 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем было раньше. Кроме того, вырос вычет на свое обучение, медицинские услуги, занятия спортом и взносы в негосударственный пенсионный фонд - теперь он составляет 150 тысяч рублей.

Эти более высокие вычеты будут применяться уже в 2024 году. Однако вернуть излишне уплаченный подоходный налог из бюджета по этим вычетам можно будет только в 2025 году. Для этого нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год и получить положительное решение от налоговой инспекции. Кроме того, часть вычета можно будет получить у работодателя в течение текущего года.

Автор: Семен Подгорный