Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Стало известно, когда в Башкирии «включат» Telegram и WhatsApp*

Стало известно, когда в Башкирии «включат» Telegram и WhatsApp*

Недавно стало известно радостное известие для жителей Башкирии - скоро в регионе восстановят работоспособность популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Как сообщил информированный источник издания Пруфы, это должно произойти уже сегодня.

Данное решение было принято на фоне многочисленных жалоб от жителей республики, столкнувшихся в последнее время с перебоями в работе этих приложений для обмена сообщениями. Проблемы с WhatsApp* начались еще 16 января, на следующий день после первого судебного заседания по делу активиста Фаиля Алсынова**. Возможно, эти события как-то связаны, и ограничение мессенджеров произошло в преддверии несанкционированных акций.

Затем 17 января, когда Алсынова** приговорили к 4 годам колонии, проблемы с WhatsApp* сохранялись. А уже на следующий день начались сбои и в работе Telegram по всей Башкирии.

Несмотря на многочисленные обращения граждан, официальные лица долгое время отмалчивались. Лишь на странице главы региона Радия Хабирова в соцсетях представители Минцифры республики выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации, но заявили, что это вне их компетенции.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и террористической, запрещена в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Изображение от Freepik

«Не можем позвонить сыну на СВО»: жители Башкирии жалуются на перебои в работе Telegram

Читайте также:

«Не можем позвонить сыну на СВО»: жители Башкирии жалуются на перебои в работе Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok