Стало известно, когда в Башкирии «включат» Telegram и WhatsApp*

Недавно стало известно радостное известие для жителей Башкирии - скоро в регионе восстановят работоспособность популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Как сообщил информированный источник издания Пруфы, это должно произойти уже сегодня.

Данное решение было принято на фоне многочисленных жалоб от жителей республики, столкнувшихся в последнее время с перебоями в работе этих приложений для обмена сообщениями. Проблемы с WhatsApp* начались еще 16 января, на следующий день после первого судебного заседания по делу активиста Фаиля Алсынова**. Возможно, эти события как-то связаны, и ограничение мессенджеров произошло в преддверии несанкционированных акций.

Затем 17 января, когда Алсынова** приговорили к 4 годам колонии, проблемы с WhatsApp* сохранялись. А уже на следующий день начались сбои и в работе Telegram по всей Башкирии.

Несмотря на многочисленные обращения граждан, официальные лица долгое время отмалчивались. Лишь на странице главы региона Радия Хабирова в соцсетях представители Минцифры республики выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации, но заявили, что это вне их компетенции.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и террористической, запрещена в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Автор: Семен Подгорный