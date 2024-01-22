Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Некоторые жители Башкирии могут получить по 10 тысяч рублей

Некоторые жители Башкирии могут получить по 10 тысяч рублей

Ряд жителей Республики Башкортостан могут рассчитывать на государственную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей в месяц за осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами. Об этом сообщается в официальном блоге государственных услуг РФ.

Данная выплата полагается лицам, которые заботятся о взрослом человеке или ребенке-инвалиде с ограниченными возможностями здоровья. Средства перечисляются ежемесячно вместе с пенсией или иными социальными пособиями.

Согласно опубликованной информации, подать заявление на назначение выплаты и дать согласие на осуществление ухода можно через портал Госуслуги. В соответствии с действующим законодательством, оформить такие выплаты имеют право неработающие граждане. Кроме того, есть ряд дополнительных требований – отсутствие статуса индивидуального предпринимателя, регистрации в центре занятости или получения пенсии. За лицами, осуществляющими уход за нетрудоспособными, в России сохраняется пенсионный стаж и начисление пенсионных коэффициентов.

На сайте Госуслуг уточняется, что выплата в размере 10 тысяч рублей полагается родителям, опекунам, попечителям, усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы. Всем остальным категориям граждан, осуществляющим уход за нетрудоспособными, назначается пособие в размере 1200 рублей ежемесячно.

Эксперты рассказали, как в Башкирии опротестовать отказ в получении единого пособия

Читайте также:

Эксперты рассказали, как в Башкирии опротестовать отказ в получении единого пособия
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok