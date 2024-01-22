Некоторые жители Башкирии могут получить по 10 тысяч рублей

Ряд жителей Республики Башкортостан могут рассчитывать на государственную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей в месяц за осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами. Об этом сообщается в официальном блоге государственных услуг РФ.

Данная выплата полагается лицам, которые заботятся о взрослом человеке или ребенке-инвалиде с ограниченными возможностями здоровья. Средства перечисляются ежемесячно вместе с пенсией или иными социальными пособиями.

Согласно опубликованной информации, подать заявление на назначение выплаты и дать согласие на осуществление ухода можно через портал Госуслуги. В соответствии с действующим законодательством, оформить такие выплаты имеют право неработающие граждане. Кроме того, есть ряд дополнительных требований – отсутствие статуса индивидуального предпринимателя, регистрации в центре занятости или получения пенсии. За лицами, осуществляющими уход за нетрудоспособными, в России сохраняется пенсионный стаж и начисление пенсионных коэффициентов.

На сайте Госуслуг уточняется, что выплата в размере 10 тысяч рублей полагается родителям, опекунам, попечителям, усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы. Всем остальным категориям граждан, осуществляющим уход за нетрудоспособными, назначается пособие в размере 1200 рублей ежемесячно.

Автор: Семен Подгорный