Еще больше жителей Башкирии смогут получить 690 тысяч рублей

Власти Башкирии расширили круг молодых педагогов, имеющих право на государственную материальную поддержку в размере 690 тысяч рублей. Эти изменения были внесены главой республики в соответствующий нормативный акт.

Теперь претендовать на получение грантов смогут учителя в возрасте до 35 лет включительно, которые трудятся в сельских населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек. Ранее пороговое значение составляло 15 тысяч. Кроме того, были увеличены сроки приема документации - с 1 февраля по 31 мая текущего года.

Стоит напомнить, что ежегодно 150 педагогов из сельской местности Башкирии получают данные гранты в размере 690 000 рублей в качестве материальной поддержки своего нелегкого труда по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Эта сумма осталась без каких-либо изменений.

Проведенные корректировки позволят большему числу молодых учителей, работающих в башкирской глубинке, получить солидную финансовую помощь от региональных властей для решения насущных проблем. Это должно положительно сказаться на закреплении кадров в сельских школах.

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Автор: Семен Подгорный