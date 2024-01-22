В Башкирии вновь ударят лютые морозы

Согласно прогнозам синоптиков, 23 января жителей Башкирии ожидает резкое похолодание. Предстоящие погодные условия могут оказаться испытанием для местных жителей.

В этот день на территории республики прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ожидается ветер различных направлений со скоростью от полного штиля до 5 метров в секунду.

Ночная температура воздуха, согласно метеопрогнозам, опустится до -22…-27 градусов по Цельсию, а на юге Башкирии составят около -17 градусов. Дневная температура будут немного выше – в районе -11…-16 градусов.

МЧС региона предупреждает: на отдельных участках автодорог возможно появление гололеда. Кроме того, ночью и утром прогнозируется туман, из-за которого видимость на дорогах может снизиться до 1-2 километров.

Автор: Семен Подгорный