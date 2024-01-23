С 1 февраля семьи с детьми ждет сюрприз
С 1 февраля 2024 года российские семьи с детьми ожидает приятный сюрприз - будет увеличен размер материнского капитала.
Как сообщает Соцфонд России, размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,4%, причем индексация коснется всей оставшейся суммы, даже если часть средств уже была использована.
Таким образом, новый размер материнского капитала на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - 833 тысячи рублей. Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то в случае рождения второго ребенка родители получат дополнительно 202,6 тысячи рублей.
Эта новость безусловно порадует многодетные семьи, которые с нетерпением ждут увеличения размера этой важной государственной поддержки. Ведь материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, а также на накопительную пенсию мамы.
Чтобы узнать актуальный размер остатка средств материнского капитала, достаточно заказать выписку на портале Госуслуг. Это позволит семьям заблаговременно спланировать расходование средств.
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Автор: Семен Подгорный
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