Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

С 1 февраля семьи с детьми ждет сюрприз

С 1 февраля семьи с детьми ждет сюрприз

С 1 февраля 2024 года российские семьи с детьми ожидает приятный сюрприз - будет увеличен размер материнского капитала.

Как сообщает Соцфонд России, размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,4%, причем индексация коснется всей оставшейся суммы, даже если часть средств уже была использована.

Таким образом, новый размер материнского капитала на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - 833 тысячи рублей. Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то в случае рождения второго ребенка родители получат дополнительно 202,6 тысячи рублей.

Эта новость безусловно порадует многодетные семьи, которые с нетерпением ждут увеличения размера этой важной государственной поддержки. Ведь материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, а также на накопительную пенсию мамы.

Чтобы узнать актуальный размер остатка средств материнского капитала, достаточно заказать выписку на портале Госуслуг. Это позволит семьям заблаговременно спланировать расходование средств.

Указ подписан: с 1 февраля выплаты россиянам резко вырастут

Читайте также:

Указ подписан: с 1 февраля выплаты россиянам резко вырастут
Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал выплаты
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok