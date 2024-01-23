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Блогер из Уфы Рустам Набиев оставил семью и улетел в Европу

Блогер из Уфы Рустам Набиев оставил семью и улетел в Европу

Блогер из Уфы Рустам Набиев уехал из России и отправился в путешествие по Европе, о чем он сообщил подписчикам в своем Телеграм-канале.

Рустам пояснил в опубликованном посте, что в поездку за границу он отбыл в компании своего друга. При этом его супруга Индира, как стало известно со слов блогера, не поехала с ними и осталась на родине, где вместе с подругами решила устроить девичник на Байкале.

В настоящий момент, признался Набиев, он ощущает себя свободным. Также спортсмен поделился, что, хотя это и не первое его путешествие без семьи, но впервые он не испытывает угрызений совести из-за отдельного отдыха.

Раньше, по словам Рустама, его всегда сопровождало чувство вины, сопоставимое с тем удовольствием, которое он получал в таких поездках без близких. Он задался вопросом, насколько вообще приятны подобные путешествия и не лучше ли проводить время вместе с семьёй. Возможно, считает блогер, правильнее было бы откровенно поговорить друг с другом и признать, что иногда просто хочется отдохнуть в одиночестве.

По мнению Рустама Набиева, желание временно побыть в одиночестве не делает человека плохим партнёром или супругом, который не заслуживает доверия. Наоборот, считает он, это делает каждого психологически зрелой личностью, способной счастливо жить в паре, но при этом не выгореть.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Рустама Набиева
Теги: Набиев Рустам
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